Пензенская делегация осмотрела производственные мощности автозавода Geely в Баоцзи Экономика

Пенза, 31 октября 2024. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко, которая находится с рабочим визитом в провинции Шэньси Китайской Народной Республики, осмотрела производственные мощности автозавода Geely в Баоцзи.

Фото: Pnzreg.ru

«На автозаводе компании Geely в китайском Баоцзи трудятся 3 тыс. человек. Процесс роботизирован. Только в сварочном цехе 300 операций выполняют роботы. Новую машину там выпускают каждые полторы минуты. Лично наблюдал за процессом сборки и сходом с конвейера нового автомобиля», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 30 октября.

Он подчеркнул, что у Пензенской области есть опыт и компетенции по выпуску комплектующих для автомобилестроения.

Фото: Pnzreg.ru

«Производственные мощности китайского концерна интересны нам в кооперационном проекте, который можно реализовать в Сердобске, на площадке промышленного технопарка «Мастер». Там имеются специалисты, создана необходимая инфраструктура, удобная логистика — есть подъездные железнодорожные пути. Парк находится в особой экономической зоне с максимально выгодными льготами для инвесторов», — отметил губернатор.

«Мэр народного правительства города Баоцзи господин Ван Юн поддержал инициативу и высказал намерение направить в Пензенскую область коллег для детального знакомства с нашей производственной площадкой», — добавил Олег Мельниченко.