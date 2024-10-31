20:12:59 Четверг, 31 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская делегация осмотрела производственные мощности автозавода Geely в Баоцзи

11:17 | 31.10.2024 | Экономика

Печать

Пенза, 31 октября 2024. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко, которая находится с рабочим визитом в провинции Шэньси Китайской Народной Республики, осмотрела производственные мощности автозавода Geely в Баоцзи.

Пензенская делегация осмотрела производственные мощности автозавода Geely в Баоцзи

Фото: Pnzreg.ru

«На автозаводе компании Geely в китайском Баоцзи трудятся 3 тыс. человек. Процесс роботизирован. Только в сварочном цехе 300 операций выполняют роботы. Новую машину там выпускают каждые полторы минуты. Лично наблюдал за процессом сборки и сходом с конвейера нового автомобиля», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 30 октября.

Он подчеркнул, что у Пензенской области есть опыт и компетенции по выпуску комплектующих для автомобилестроения.

Фото: Pnzreg.ru

«Производственные мощности китайского концерна интересны нам в кооперационном проекте, который можно реализовать в Сердобске, на площадке промышленного технопарка «Мастер». Там имеются специалисты, создана необходимая инфраструктура, удобная логистика — есть подъездные железнодорожные пути. Парк находится в особой экономической зоне с максимально выгодными льготами для инвесторов», — отметил губернатор.

«Мэр народного правительства города Баоцзи господин Ван Юн поддержал инициативу и высказал намерение направить в Пензенскую область коллег для детального знакомства с нашей производственной площадкой», — добавил Олег Мельниченко.

Читайте также
На территории Никольского лесничества выявлена незаконная рубка дубов Полиция разыскивает водителя, который сбил женщину на проспекте Строителей в Пензе
В Каменском районе опрокинулась иномарка, пострадал водитель Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина семи банок кофе
В Кузнецке женщина госпитализирована после наезда автомобиля В Пензенском районе легковушка врезалась в дерево, пострадал водитель
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама