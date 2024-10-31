20:13:21 Четверг, 31 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Китае презентована продукция 11 пензенских товаропроизводителей

18:13 | 31.10.2024 | Экономика

Печать

Пенза, 31 октября 2024. PenzaNews. Продукция 11 пензенских товаропроизводителей презентована в Китае. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, который возглавляет делегацию региона в КНР.

В Китае презентована продукция 11 пензенских товаропроизводителей

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня в Китае мы впервые презентовали продукцию 11 пензенских производителей. Представили как наши традиционные товары — кондитерские изделия, напитки, орехи, так и уникальные — пензенский кленовый сироп, а также конопляное и льняное масло, производство которых возродилось в нашем регионе», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в четверг, 31 октября.

По его словам, представители Китая отметили, что спрос на российские товары в стране растет.

«Мы охотно поддержим наших партнеров в расширении ассортимента китайского рынка. С корпорацией «Сиань Айцзю», которая стремится к расширению взаимодействия с нашим регионом, на площадке выставки-дегустации подписали соглашения «Молочный комбинат Пензенский», кондитерская фабрика «Ванюшкины сладости», а также «Корпорация развития Пензенской области», — проинформировал губернатор.

Фото: Pnzreg.ru

«Президент компании «Сиань Айцзю» господин Цзя Хэи высказал пожелание, чтобы жители города Сианя уже в следующем году смогли оценить по достоинству пензенские продукты. Уверен, что наши товаропроизводители сделают для этого все возможное», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Читайте также
На территории Никольского лесничества выявлена незаконная рубка дубов Полиция разыскивает водителя, который сбил женщину на проспекте Строителей в Пензе
В Каменском районе опрокинулась иномарка, пострадал водитель Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина семи банок кофе
В Кузнецке женщина госпитализирована после наезда автомобиля В Пензенском районе легковушка врезалась в дерево, пострадал водитель
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама