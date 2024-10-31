В Китае презентована продукция 11 пензенских товаропроизводителей Экономика

Пенза, 31 октября 2024. PenzaNews. Продукция 11 пензенских товаропроизводителей презентована в Китае. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, который возглавляет делегацию региона в КНР.

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня в Китае мы впервые презентовали продукцию 11 пензенских производителей. Представили как наши традиционные товары — кондитерские изделия, напитки, орехи, так и уникальные — пензенский кленовый сироп, а также конопляное и льняное масло, производство которых возродилось в нашем регионе», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в четверг, 31 октября.

По его словам, представители Китая отметили, что спрос на российские товары в стране растет.

«Мы охотно поддержим наших партнеров в расширении ассортимента китайского рынка. С корпорацией «Сиань Айцзю», которая стремится к расширению взаимодействия с нашим регионом, на площадке выставки-дегустации подписали соглашения «Молочный комбинат Пензенский», кондитерская фабрика «Ванюшкины сладости», а также «Корпорация развития Пензенской области», — проинформировал губернатор.

Фото: Pnzreg.ru

«Президент компании «Сиань Айцзю» господин Цзя Хэи высказал пожелание, чтобы жители города Сианя уже в следующем году смогли оценить по достоинству пензенские продукты. Уверен, что наши товаропроизводители сделают для этого все возможное», — подчеркнул Олег Мельниченко.