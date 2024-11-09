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В Пензенской области в III квартале 2024 года жилье в новостройках подорожало на 4,9%, на вторичном рынке — на 34,8%

10:01 | 09.11.2024 | Экономика

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Пенза, 9 ноября 2024. PenzaNews. Средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир на первичном рынке жилья в Пензенской области выросла по итогам III квартала 2024 года на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, на вторичном — на 34,8%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В Пензенской области в III квартале 2024 года жилье в новостройках подорожало на 4,9%, на вторичном рынке — на 34,8%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, цена «квадрата» в новостройках региона в среднем увеличилась примерно на 4,6 тыс. рублей — с 94 тыс. 366 рублей до 98 тыс. 995 рублей.

На вторничном рынке Пензенской области 1 кв. метр общей площади квартир в среднем подорожал более чем на 20 тыс. рублей — с 57 тыс. 764 рублей до 77 тыс. 889 рублей.

В Пензе средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир на первичном рынке жилья в III квартале 2024 года, по информации Пензастата, составила 100 тыс. 824 рубля, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 5,1%, на вторичном рынке — 77 тыс. 708 рублей (+34,5%).

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