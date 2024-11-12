Состоялись публичные слушания по проекту бюджета Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов Экономика

Пенза, 12 ноября 2024. PenzaNews. Публичные слушания по проекту бюджета Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов состоялись под председательством спикера Законодательного собрания региона Вадима Супикова во вторник, 12 ноября.

Фото: Zspo.ru

В мероприятии, организованном в формате видеоконференцсвязи, приняли участие председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, министр финансов региона Любовь Финогеева, депутаты, члены кабинета министров, а также представители муниципальных образований, молодежного парламента и общественности.

Всего для проведения публичных слушаний было организовано более 40 площадок. Онлайн-трансляция велась на сайте регионального парламента.

Представляя проект бюджета Пензенской области, Любовь Финогеева отметила, что его параметры сформированы в отсутствие распределения дотаций и основных сумм целевых трансфертов из федерального бюджета.

Планируется, что общий объем доходов бюджета Пензенской области в 2025 году составит 84 млрд. 347,4 млн. рублей, в 2026-м — 86 млрд. 421,8 млн. рублей, в 2027-м — 91 млрд. 629,8 млн. рублей.

Исходя из прогнозируемых доходных источников, расходы в 2025 году составят 84 млрд. 920 млн. рублей, в 2026-м — 85 млрд. 808,5 млн. рублей, в 2027-м — 91 млрд. 16,5 млн. рублей.

Проект бюджета на 2025 год сформирован с дефицитом в размере 572,6 млн. рублей и с профицитом на 2026–2027 годы — по 613,3 млн. рублей ежегодно.

В числе основных направлений расходов — обязательства в социальной сфере, расходы на создание комфортной среды для жизни и обеспечение экологического благополучия. Кроме того, выделяются средства на поддержку реального сектора экономики, межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований.

В ходе публичных слушаний прозвучали вопросы по поводу совершенствования дорожно-транспортной системы Пензенской агломерации, финансирования мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи и подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, реализации программ модернизации теплового хозяйства и ремонта дорог в Кузнецке, дополнительной поддержки отдельных категорий граждан.

«Озвученные сегодня темы, а также поступившие на сайт Законодательного собрания вопросы и предложения будут включены в протокол слушаний и в установленном порядке направлены губернатору Пензенской области. Доработка законопроекта продолжится на заседаниях профильных комитетов», — сказал Вадим Супиков, слова которого приводятся на сайте регионального парламента.

Рассмотрение проекта бюджета Пензенской области в первом чтении состоится на сессии Законодательного собрания в пятницу, 22 ноября.