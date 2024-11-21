Минфин Пензенской области подвел итоги исполнения консолидированного бюджета региона по доходам за январь-октябрь Экономика

Пенза, 21 ноября 2024. PenzaNews. Министерство финансов Пензенской области провело анализ исполнения консолидированного бюджета региона за январь-октябрь 2024 года.

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«За отчетный период в консолидированный бюджет Пензенской области поступило доходов в сумме 95 млрд. 559,6 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы составили 70 млрд. 902,7 млн. рублей (109% к плану), безвозмездные поступления — 24 млрд. 656,9 млн. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минфина региона.

В нем добавляется, что в бюджет Пензенской области поступило 81 млрд. 989,6 млн. рублей, из них поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме 57 млрд. 563,1 млн. рублей при запланированном объеме 52 млрд. 540,3 млн. рублей, план выполнен на 109,6%.