Бюджет Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов принят в первом чтении Экономика

Пенза, 22 ноября 2024. PenzaNews. Бюджет Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов принят в первом чтении в ходе 23-й очередной сессии Законодательного собрания региона, которая состоялась в пятницу, 22 ноября.

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Основные статьи главного финансового документа Пензенской области сформированы в следующих объемах: на 2025 год доходы прогнозируются в сумме 84 млрд. 347,4 млн. рублей, расходы — 84 млрд. 920 млн. рублей, дефицит — 572,6 млн. рублей; на 2026–2027 годы доходы бюджета запланированы в объеме 86 млрд. 421,8 млн. рублей и 91 млрд. 629,8 млн. рублей, расходы — 85 млрд. 808,5 млн. рублей и 91 млрд. 16,5 млн. рублей соответственно, профицит — 613,3 млн. рублей ежегодно.

Как отметила министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева, бюджет на 2025–2027 годы остается социально ориентированным, что подтверждается приоритетностью направления средств на содержание и развитие отраслей социально-культурной сферы.

В частности, в рамках госпрограмм Пензенской области, охватывающих все основные сферы, предусмотрены расходы на социальную поддержку граждан, включающую создание равных возможностей для инвалидов и других маломобильных групп, а также предоставление субсидий на приобретение жилья и другие цели, в размере 8 млрд. 505,8 млн. рублей в 2025 году, 9 млрд. 537,9 млн. рублей в 2026-м и 10 млрд. 37,4 млн. рублей в 2027-м.

На развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в 2025 году планируется направить 11 млрд. 581,9 млн. рублей, в 2026-м — 11 млрд. 29,9 млн. рублей, в 2027-м — 10 млрд. 403,6 млн. рублей, на развитие агропромышленного комплекса — в среднем около 1,9 млрд. рублей ежегодно.

Кроме того, на обеспечение жильем и коммунальными услугами населения в 2025 году будет направлено 253 млн. рублей, в 2026-м — 232 млн. рублей, в 2027-м — 228 млн. рублей, на формирование информационного общества — 97 млн., 93 млн. и 96 млн. рублей соответственно.

Всего бюджетом предусмотрено 24 государственные программы, на которые в целом будет направлено в 2025 году 69 млрд. 648,2 млн. рублей, в 2026-м — 74 млрд. 293,3 млн. рублей, в 2027-м — 76 млрд. 749,6 млн. рублей.

Расходы регионального дорожного фонда сформированы в следующих объемах: на 2025 год — 9 млрд. 536,3 млн. рублей, на 2026-й — 9 млрд. 745,9 млн. рублей, на 2027-й — 9 млрд. 882,5 млн. рублей, сообщается на сайте Законодательного собрания.

Второе чтение проекта бюджета Пензенской области планируется провести в декабре.