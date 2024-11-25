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УФНС России по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за 10 месяцев 2024 года

18:15 | 25.11.2024 | Экономика

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Пенза, 25 ноября 2024. PenzaNews. Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за 10 месяцев 2024 года.

УФНС России по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за 10 месяцев 2024 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поступления администрируемых Федеральной налоговой службой доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации (с учетом поступлений от налогоплательщиков, администрируемых межрегиональными ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, и распределяемых доходов) за январь-октябрь 2024 года составили 104,9 млрд. рублей, что на 17,5 млрд. рублей больше поступлений аналогичного периода 2023 года», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем указано, что в поступлениях во все уровни бюджетов 32,9% приходится на НДС, 23,8% — на НДФЛ, 14,3% — на налог на прибыль организаций, 9,9% — на акцизы.

В тексте уточняется, что за 10 месяцев поступления в федеральный бюджет составили 39,4 млрд. рублей, в консолидированный бюджет Пензенской области — 65,5 млрд. рублей.

«Доходы консолидированного бюджета Пензенской области сформированы за счет НДФЛ (37,4%), налога на прибыль организаций (19,7%), акцизов (13,6%), имущественных налогов (12,5%)», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование за январь-октябрь 2024 года составили 48 млрд. рублей, что на 9,8 млрд. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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