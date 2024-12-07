Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе–октябре составил 109,7% Экономика

Пенза, 7 декабря 2024. PenzaNews. Индекс промышленного производства в Пензенской области в январе–октябре 2024 года составил 109,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности региона.

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«Темп роста сложился выше, чем в Российской Федерации (104,4%) и ПФО (104,5%)», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что по индексу промпроизводства Пензенская область занимает четвертое место среди регионов Приволжского федерального округа и 15-е — в России.

«Значительный рост индекса промышленного производства отмечается по следующим видам экономической деятельности: «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» (152,5%), «Производство резиновых и пластмассовых изделий» (156,5%), «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» (128,1%), «Производство мебели» (147,7%)», — сказано в сообщении.

В тексте указано, что объем отгруженной продукции промышленных предприятий Пензенской области за 10 месяцев 2024 года вырос на 24,5% по сравнению с соответствующим периодом 2023-го — до 423,8 млрд. рублей.