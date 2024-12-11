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«Пензаэнерго» обеспечило мощностью логистический центр Wildberries в Пензенской области

10:15 | 11.12.2024 | Экономика

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Пенза, 11 декабря 2024. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» завершили комплекс работ по технологическому присоединению складского помещения маркетплейса Wildberries в Бессоновском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

«Пензаэнерго» обеспечило мощностью логистический центр Wildberries в Пензенской области

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

В нем уточняется, что, в частности, построено две воздушно-кабельные линии 10 кВ протяженностью 10 км каждая — от подстанции 110 кВ «Панкратовка» до энергопринимающих устройств, общая выданная мощность составляет 3 МВт, электроустановки объекта поставлены под напряжение.

«Современный складской комплекс начнет работу в начале 2025 года. Его площадь — свыше 180 тыс. кв. метров, вместимость — около 100 млн. единиц товаров. На первом этапе введут в эксплуатацию 91 тыс. кв. метров площади, а также запустят автоматический сортировочный конвейер, который сможет обработать до 1,5 млн. единиц товара», — сказано в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что строительство склада отечественного маркетплейса в Пензенской области — вклад в развитие малого и среднего предпринимательства на территории региона, повышение уровня доходов жителей.

«Предполагается, что с открытием хаба рабочими местами будет обеспечено почти 7 тыс. жителей региона. Заказы будут распределяться не только по районным центрам Пензенской области, но и за ее пределы», — отмечается в тексте.

В пресс-релизе напоминается, что подать заявку на присоединение к электросетям можно дистанционно через портал электросетевых услуг группы «Россети» или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет», техническая возможность обращения реализована и на портале госуслуг.

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