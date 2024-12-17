Пензенская область в 2025 году не будет иметь коммерческих кредитов — губернатор Экономика

Пенза, 17 декабря 2024. PenzaNews. Пензенская область не будет иметь коммерческих кредитов в 2025 году. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Мы рассчитываем, что в первом квартале 2025 года Пензенская область погасит коммерческий долг. Это показатель максимальной устойчивости бюджета. В 2025 году Пензенская область коммерческих кредитов иметь не будет», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале по итогам заседания регионального правительства, где обсуждалась корректировка проекта бюджета Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, который будет рассмотрен во втором чтении на сессии Заксобрания в среду, 18 декабря.

Глава региона пояснил, что корректировка необходима «для включения межбюджетных трансфертов, предусмотренных федеральным бюджетом, расходов за счет прогнозируемых остатков на счетах, а также распределения трансфертов местным бюджетам».

«В итоге объем налоговых и неналоговых доходов остается без изменений — 69,6 млрд. рублей. Объем безвозмездных поступлений, распределенных на федеральном уровне региону, увеличен на 12 млрд. рублей (в 1,8 раза) — с 14,7 до 26,7 млрд. Объем доходов бюджета Пензенской области на 2025 год составит 96,3 млрд. рублей. С ростом доходов мы увеличиваем и расходную часть. Бюджет сохраняет социальную направленность. На сферу здравоохранения добавлено 3,7 млрд., общая сумма расходов — почти 18,5 млрд. На образование — более 3,6 млрд. рублей, общая сумма — более 24,9 млрд. рублей. На дорожную деятельность и транспорт — 2,5 млрд., общая сумма — почти 14,7 млрд. рублей», — проинформировал губернатор.