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Жители Пензенской области за 9 месяцев 2024 года направили в Банк России около 1,2 тыс. обращений

14:27 | 19.12.2024 | Экономика

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Пенза, 19 декабря 2024. PenzaNews. Около 1,2 тыс. обращений направили жители Пензенской области в Банк России за январь-сентябрь 2024 года, количество жалоб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти не изменилось. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

Жители Пензенской области за 9 месяцев 2024 года направили в Банк России около 1,2 тыс. обращений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что количество жалоб по поводу взаимодействия со страховщиками уменьшилось на 42%, с микрофинансовыми организациями — на 12%.

«На работу микрофинансовых организаций поступило 139 обращений. В частности, уменьшилось число жалоб на навязывание дополнительных платных услуг и недостоверную информацию в кредитной истории. В отношении субъектов страхового дела заметно снизилось число жалоб по вопросам неверного применения коэффициента бонус-малус при заключении договора и оформления е-полиса. Всего с января по сентябрь 2024 года на деятельность страховщиков поступило 106 обращений», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что подавляющее большинство жалоб, поступивших регулятору из Пензенской области, — 677 — направили клиенты банков, количество таких обращений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 15%.

«Пензенцы жаловались, в частности, по поводу проблем с погашением кредитов и сложностей с возвратом денежных средств за дополнительные услуги. При этом число жалоб по вопросам потребительского кредитования снизилось (-12,5%)», — уточняется в сообщении.

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