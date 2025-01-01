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Принят бюджет Пензы на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов

12:25 | 20.12.2024 | Экономика

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Пенза, 20 декабря 2024. PenzaNews. Депутаты пензенской гордумы большинством голосов приняли бюджет города на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов в ходе 5-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 20 декабря.

Принят бюджет Пензы на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте представительного органа муниципального образования, до этого в течение почти двух месяцев проект главного финансового документа Пензы рассматривался на заседаниях профильных комиссий, а также на совместном заседании комиссии гордумы.

Доходы бюджета Пензы на 2025 год составят почти 17,9 млрд. рублей, расходы — чуть менее 17,5 млрд. рублей, профицит — около 400 млн. рублей.

В плановом периоде объем доходов бюджета Пензы прогнозируется на уровне свыше 20,2 млрд. рублей в 2026 году и более 21,3 млрд. рублей в 2027 году, объем расходов — свыше 19,7 млрд. рублей и более 20,8 млрд. рублей соответственно, профицит — около 540 млн. рублей ежегодно.

Бюджет, как и в предыдущие годы, является социально ориентированным. Так, в следующем году расходы на социально-культурную сферу составят 71,6%, сообщается на сайте гордумы.

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