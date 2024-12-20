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Олег Мельниченко принял участие в итоговом заседании пензенского отделения «Опоры России»

14:03 | 20.12.2024 | Экономика

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Пенза, 20 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в итоговом заседании регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», которое состоялось в минувший четверг, 19 декабря.

Олег Мельниченко принял участие в итоговом заседании пензенского отделения «Опоры России»

Фото: Pnzreg.ru

«Вклад малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт Пензенской области составляет порядка 30%. Это труд многих людей и значительный вклад в экономику региона», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к собравшимся.

Он подчеркнул, что движение вперед невозможно без объединения усилий.

«Считаю, что в Пензенской области сложилось достойное бизнес-сообщество, члены которого поддерживают друг друга. Открываются новые возможности для молодых и инициативных, готовых идти вперед и брать на себя ответственность, создавая рабочие места для других людей. Вместе с «Опорой России» мы создаем условия для дальнейшего развития предпринимательства в Пензенской области», — отметил глава региона.

Наиболее активные предприниматели удостоены благодарностей губернатора, а также отмечены благодарственными письмами, сообщает пресс-служба облправительства.

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