Олег Мельниченко принял участие в итоговом заседании пензенского отделения «Опоры России» Экономика

Пенза, 20 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в итоговом заседании регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», которое состоялось в минувший четверг, 19 декабря.

Фото: Pnzreg.ru

«Вклад малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт Пензенской области составляет порядка 30%. Это труд многих людей и значительный вклад в экономику региона», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к собравшимся.

Он подчеркнул, что движение вперед невозможно без объединения усилий.

«Считаю, что в Пензенской области сложилось достойное бизнес-сообщество, члены которого поддерживают друг друга. Открываются новые возможности для молодых и инициативных, готовых идти вперед и брать на себя ответственность, создавая рабочие места для других людей. Вместе с «Опорой России» мы создаем условия для дальнейшего развития предпринимательства в Пензенской области», — отметил глава региона.

Наиболее активные предприниматели удостоены благодарностей губернатора, а также отмечены благодарственными письмами, сообщает пресс-служба облправительства.