18:08:53 Суббота, 21 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

УФНС России по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за 11 месяцев 2024 года

10:01 | 21.12.2024 | Экономика

Печать

Пенза, 21 декабря 2024. PenzaNews. Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за 11 месяцев 2024 года.

УФНС России по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за 11 месяцев 2024 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поступления администрируемых Федеральной налоговой службой доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации (с учетом поступлений от налогоплательщиков, администрируемых межрегиональными ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, и распределяемых доходов) за январь-ноябрь 2024 года составили 115,3 млрд. рублей, что на 17,8 млрд. рублей больше поступлений аналогичного периода 2023 года», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем указано, что в поступлениях во все уровни бюджетов 33% приходится на НДС, 24,3% — на НДФЛ, 14,2% — на налог на прибыль организаций, 9,9% — на акцизы.

В тексте уточняется, что за 11 месяцев поступления в федеральный бюджет составили 43,5 млрд. рублей, в консолидированный бюджет Пензенской области — 71,8 млрд. рублей.

«Доходы консолидированного бюджета Пензенской области сформированы за счет НДФЛ (38,2%), налога на прибыль организаций (19,6%), акцизов (15,8%), имущественных налогов (12,8%)», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование за январь-ноябрь 2024 года составили 52,7 млрд. рублей, что на 10,5 млрд. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте также
Житель Городищенского района лишился около 700 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику В Пензе обсудили актуальные вопросы организации бюджетного процесса
Жительница Пензы поверила аферисту и лишилась около 300 тыс. рублей В Пензенской области стартовали проверки водителей на состояние опьянения
До двух лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая украла кошелек у своего нового знакомого В Башмаковском районе женщина похитила со счета приятельницы 90 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама