УФНС России по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за 11 месяцев 2024 года Экономика

Пенза, 21 декабря 2024. PenzaNews. Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за 11 месяцев 2024 года.

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«Поступления администрируемых Федеральной налоговой службой доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации (с учетом поступлений от налогоплательщиков, администрируемых межрегиональными ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, и распределяемых доходов) за январь-ноябрь 2024 года составили 115,3 млрд. рублей, что на 17,8 млрд. рублей больше поступлений аналогичного периода 2023 года», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем указано, что в поступлениях во все уровни бюджетов 33% приходится на НДС, 24,3% — на НДФЛ, 14,2% — на налог на прибыль организаций, 9,9% — на акцизы.

В тексте уточняется, что за 11 месяцев поступления в федеральный бюджет составили 43,5 млрд. рублей, в консолидированный бюджет Пензенской области — 71,8 млрд. рублей.

«Доходы консолидированного бюджета Пензенской области сформированы за счет НДФЛ (38,2%), налога на прибыль организаций (19,6%), акцизов (15,8%), имущественных налогов (12,8%)», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование за январь-ноябрь 2024 года составили 52,7 млрд. рублей, что на 10,5 млрд. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.