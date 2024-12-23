В Пензенской области выработано более 300 тыс. тонн сахара из свеклы нового урожая Экономика

Пенза, 23 декабря 2024. PenzaNews. Сахарные заводы в Пензенской области произвели более 300 тыс. тонн сахара из свеклы нового урожая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства региона в понедельник, 23 декабря.

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«В области подходит к концу сезон заготовки и переработки сахарной свеклы. Три сахарных завода [...] приняли и переработали 2 млн. тонн сахарной свеклы, выработали свыше 300 тыс. тонн сахара», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что два завода уже завершили выработку сахара, один продолжает работу.

«Согласно рациональным нормам потребления, население области будет обеспечено сахаром более чем в 10 раз, излишки произведенного сахара будут отгружены в другие регионы», — отмечается в сообщении.