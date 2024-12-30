Индекс промпроизводства в Пензенской области за 11 месяцев 2024 года составил 109,4% Экономика

Пенза, 30 декабря 2024. PenzaNews. Индекс промышленного производства в Пензенской области в январе–ноябре 2024 года составил 109,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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По основным видам деятельности в регионе зафиксированы следующие показатели: «Обрабатывающие производства» — 109,9%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 106,1%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 103,7%, «Добыча полезных ископаемых» — 91,4%.

В целом по России индекс промпроизводства за 11 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го составил 104,3%.