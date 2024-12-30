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В Пензенской области в январе–сентябре денежные доходы на душу населения составили около 40,4 тыс. рублей в месяц

13:30 | 30.12.2024 | Экономика

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Пенза, 30 декабря 2024. PenzaNews. Денежные доходы на душу населения составили в Пензенской области в январе–сентябре 2024 года 40 тыс. 395,4 рубля, что на 19,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Пензастата.

В Пензенской области в январе–сентябре денежные доходы на душу населения составили около 40,4 тыс. рублей в месяц. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, потребительские расходы увеличились на 14,2% — до 33 тыс. 517,7 рубля в месяц.

Денежные доходы населения в январе–сентябре 2024 года составили в Пензенской области, по оценке, 449 млрд. 399,9 млн. рублей, рост к аналогичному периоду 2023-го — 18,6%.

По информации Пензастата, реальные денежные доходы увеличились в регионе на 10,1%, реальные располагаемые денежные доходы — на 9,5%.

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