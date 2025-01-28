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Совет по инвестразвитию и предпринимательству Пензы впервые собрался в обновленном составе

17:35 | 28.01.2025 | Экономика

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Пенза, 28 января 2025. PenzaNews. Первое заседание совета по инвестиционному развитию и предпринимательству Пензы, состав которого был обновлен в соответствии с постановлением мэрии от 23 января 2025 года, состоялось в зале заседаний городской думы.

Совет по инвестразвитию и предпринимательству Пензы впервые собрался в обновленном составе

Фото: Pgduma.ru

Временно исполняющий полномочия главы Пензы Олег Денисов представил собравшимся нового председателя совета, депутата гордумы восьмого созыва Сергея Васянина.

Главной темой обсуждения стало повышение туристической привлекательности областного центра.

Информацию о деятельности, которая ведется в данном направлении, присутствующим представили заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов и начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

В завершение заседания Сергей Васянин предложил проводить подобные встречи не реже раза в месяц, сообщает пресс-служба гордумы.

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