Совет по инвестразвитию и предпринимательству Пензы впервые собрался в обновленном составе Экономика

Пенза, 28 января 2025. PenzaNews. Первое заседание совета по инвестиционному развитию и предпринимательству Пензы, состав которого был обновлен в соответствии с постановлением мэрии от 23 января 2025 года, состоялось в зале заседаний городской думы.

Фото: Pgduma.ru

Временно исполняющий полномочия главы Пензы Олег Денисов представил собравшимся нового председателя совета, депутата гордумы восьмого созыва Сергея Васянина.

Главной темой обсуждения стало повышение туристической привлекательности областного центра.

Информацию о деятельности, которая ведется в данном направлении, присутствующим представили заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов и начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

В завершение заседания Сергей Васянин предложил проводить подобные встречи не реже раза в месяц, сообщает пресс-служба гордумы.