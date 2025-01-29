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УФНС России по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за 2024 год

12:12 | 29.01.2025 | Экономика

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Пенза, 29 января 2025. PenzaNews. Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за 2024 год.

УФНС России по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за 2024 год. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поступления администрируемых Федеральной налоговой службой доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации (с учетом поступлений от налогоплательщиков, администрируемых межрегиональными ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, и распределяемых доходов) за январь-декабрь 2024 года составили 127,9 млрд. рублей, что на 19,6 млрд. рублей больше поступлений аналогичного периода 2023 года», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем указано, что в поступлениях во все уровни бюджетов 32,9% приходится на НДС, 25,8% — на НДФЛ, 13,9% — на налог на прибыль организаций, 9,8% — на акцизы.

В тексте уточняется, что поступления в федеральный бюджет в 2024 году составили 48,2 млрд. рублей.

«Поступления в консолидированный бюджет Пензенской области за январь-декабрь 2024 года составили 79,7 млрд. рублей. [...] Доходы консолидированного бюджета Пензенской области сформированы за счет НДФЛ (в общем объеме доходов 40,5%), налога на прибыль организаций (19,2%), акцизов (15,7%), имущественных налогов (12,4%)», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование за 2024 год составили 59,8 млрд. рублей, что на 11,5 млрд. рублей больше, чем за 2023-й.

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