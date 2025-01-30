17:17:36 Суббота, 1 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко ознакомился с работой развивающихся предприятий в трех районах Пензенской области

09:28 | 30.01.2025 | Экономика

Печать

Пенза, 30 января 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ознакомился с работой развивающихся предприятий в трех районах — Лопатинском, Неверкинском и Сосновоборском — в ходе рабочего визита в минувшую среду, 29 января.

Олег Мельниченко ознакомился с работой развивающихся предприятий в трех районах Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

Об итогах поездки глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

«В Лопатинском районе получающая высокие урожаи зерна, подсолнечника, кукурузы и льна компания «Агросервис» строит сушильно-сортировочный комплекс. Он позволит увеличить элеваторные мощности региона на 60 тыс. тонн. Сдать объект планируется летом. Компания «Дукат» совместно с Минпромторгом России реализует инновационный проект по производству пищевых волокон и пектина. Отмечу, что пектин такого качества практически не производят в нашей стране. Развитие этих предприятий — импульс для роста нашей экономики», — написал он.

По словам Олега Мельниченко, в Неверкинском районе он осмотрел две семейные фермы.

«Каждое из хозяйств получало поддержку в виде гранта и смогло расширить производство. Кроме того, на базе одного из кооперативов будут перерабатывать морковь и тыкву в пюре и соки», — сообщил губернатор.

Он добавил, что в Сосновоборском районе посетил открытое в 2024 году предприятие по пошиву рабочей одежды, где недавно был организован новый цех.

«Своим примером жители сельских районов доказывают: если трудиться, то создать успешное дело и новые рабочие места вполне реально», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Читайте также
В Пензе около 10 школ присоединились к проекту «Музыка вместо звонков» Органы прокуратуры Пензенской области в 2024 году выявили более 1,3 тыс. нарушений в сфере обращения с ТКО
Житель Пензы, решивший пройти курсы по веб-дизайну за 430 тыс. рублей, стал жертвой мошенничества Новый знакомый предложил проводить жительницу Пензы и ограбил ее по пути из развлекательного заведения
В Пензенской области за сутки произошло два пожара Жительница Кузнецка перевела на чужой счет более 80 тыс. рублей в надежде получить посылку от зарубежного певца
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама