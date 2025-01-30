Олег Мельниченко ознакомился с работой развивающихся предприятий в трех районах Пензенской области Экономика

Пенза, 30 января 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ознакомился с работой развивающихся предприятий в трех районах — Лопатинском, Неверкинском и Сосновоборском — в ходе рабочего визита в минувшую среду, 29 января.

Фото: Pnzreg.ru

Об итогах поездки глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

«В Лопатинском районе получающая высокие урожаи зерна, подсолнечника, кукурузы и льна компания «Агросервис» строит сушильно-сортировочный комплекс. Он позволит увеличить элеваторные мощности региона на 60 тыс. тонн. Сдать объект планируется летом. Компания «Дукат» совместно с Минпромторгом России реализует инновационный проект по производству пищевых волокон и пектина. Отмечу, что пектин такого качества практически не производят в нашей стране. Развитие этих предприятий — импульс для роста нашей экономики», — написал он.

По словам Олега Мельниченко, в Неверкинском районе он осмотрел две семейные фермы.

«Каждое из хозяйств получало поддержку в виде гранта и смогло расширить производство. Кроме того, на базе одного из кооперативов будут перерабатывать морковь и тыкву в пюре и соки», — сообщил губернатор.

Он добавил, что в Сосновоборском районе посетил открытое в 2024 году предприятие по пошиву рабочей одежды, где недавно был организован новый цех.

«Своим примером жители сельских районов доказывают: если трудиться, то создать успешное дело и новые рабочие места вполне реально», — подчеркнул Олег Мельниченко.