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Суд признал недействительным разрешение на строительство склада на улице Бийской в Пензе

11:12 | 31.01.2025 | Экономика

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Пенза, 31 января 2025. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил заявление прокуратуры региона и признал недействительным разрешение на строительство здания склада на улице Бийской в Пензе, которое было выдано министерством градостроительства и архитектуры Пензенской области в 2023 году.

Суд признал недействительным разрешение на строительство склада на улице Бийской в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Надзорное ведомство обратилось в суд по результатам проверки, проведенной по обращению индивидуального предпринимателя.

«Установлено, что в 2023 году предприниматель заключил с органом местного самоуправления договор аренды земельного участка площадью 3 тыс. 244 кв. метра в целях строительства на нем складского помещения. В дальнейшем он получил в региональном министерстве градостроительства и архитектуры разрешение на строительство соответствующего капитального объекта. Однако на смежном земельном участке на расстоянии 32 метров расположена АГЗС с подземными резервуарами, что в соответствии с требованиями пожарной безопасности исключает возможность возведения складского помещения. Таким образом, разрешение на строительство уполномоченным органом выдано незаконно», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем поясняется, что по итогам проверки ведомство направило в суд заявление о признании выданного разрешения недействительным.

«Заявленные требования судом удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу», — добавляется в тексте.

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