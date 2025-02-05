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Органы прокуратуры Пензенской области в 2024 году выявили около 660 нарушений в сфере оплаты труда

17:55 | 05.02.2025 | Экономика

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Пенза, 5 февраля 2025. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области выявили 658 нарушений в сфере оплаты труда в 2024 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Органы прокуратуры Пензенской области в 2024 году выявили около 660 нарушений в сфере оплаты труда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С целью их устранения прокуроры внесли 210 представлений, по результатам рассмотрения которых 176 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. По инициативе прокуроров 125 лиц понесли административную ответственность. С целью недопущения совершения работодателями нарушений в обозначенной сфере прокурорами объявлено 21 предостережение», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что совместно с другими ведомствами в 2024 году удалось добиться снижения долга по заработной плате с 17,6 млн. до 12,4 млн. рублей и сокращения числа организаций, имевших зарплатный долг, с 15 до 8.

«Размер неисполненных обязательств в организациях-банкротах снижен с 5,8 до 3,4 млн. рублей», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что в результате прокурорского вмешательства удалось добиться полного погашения ООО «Стройкапитал» задолженности в сумме 4 млн. 534 тыс. рублей перед 41 работником.

«Также полностью погашены накопившиеся долги 13 муниципальных предприятий, восстановлены права и законные интересы граждан», — подчеркивается в пресс-релизе.

В нем поясняется, что благодаря принятым прокурорами мерам восстановлены права более 2 тыс. работников, выплачено не полученное вовремя вознаграждение за труд в сумме 62 млн. рублей.

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