В Пензенской области в 2024 году органы прокуратуры выявили 41 нарушение закона при возведении МКД Экономика

Пенза, 19 февраля 2025. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области выявили 41 нарушение закона при возведении многоквартирных домов в 2024 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

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«В минувшем году при возведении МКД органами прокуратуры области выявлено 41 нарушение закона. В целях их устранения внесено 22 представления, в суд направлено одно исковое заявление, по постановлению прокурора к административной ответственности привлечено одно должностное лицо, опротестован один правовой акт», — сказано в тексте.

В нем сообщается, что по состоянию на январь 2025 года в Пензе, Заречном, Кузнецке, а также Нижнеломовском и Пензенском районах осуществлялось строительство 112 многоквартирных жилых домов.

«Органы прокуратуры области при строительстве МКД ориентированы на проведение проверок точного исполнения требований проектной документации, соблюдения застройщиками графиков выполнения строительных и иных сопутствующих работ. Так, прокурором Земетчинского района установлен факт нарушения застройщиком срока выполнения работ по муниципальному контракту, заключенному с администрацией рабочего поселка Земетчино на строительство МКД. Также застройщиком не были в полном объеме выполнены предусмотренные контрактом работы. По постановлению прокурора района директор ООО «Стройтранссервис» привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий). По результатам рассмотрения внесенного представления застройщиком устранены нарушения. В настоящее время дом сдан в эксплуатацию», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что прокурором Заречного установлено, что ООО «СЗ «Ремстрой» после получения заключения уполномоченного органа власти о соответствии построенного МКД требованиям проектной документации, в том числе энергетической эффективности и оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, в помещениях нежилой части здания (административные помещения) демонтированы элементы пожарной сигнализации, а также элементы систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

«Прокурором Пензенского района выявлено, что застройщики ООО «СЗ «Созвездие 2», ООО «СЗ «Термодом-Профи», ООО «СЗ «Весна» в нарушение закона не направляли гарантирующему поставщику электроэнергии уведомления о необходимости допуска к эксплуатации индивидуальных, общих приборов учета электрической энергии введенных в эксплуатацию МКД. Аналогичные нарушения выявлены прокурором Первомайского района города Пензы в деятельности ООО «СЗ «Новый формат». Прокурором Октябрьского района города Пензы установлено, что на момент проведения проверки в двух МКД, строительство которых осуществляет АО «Пензгорстройзаказчик», отсутствовала часть ограждения строительной площадки, предусмотренной проектной документацией; рабочие места и проходы к ним, расположенные над землей или перекрытием на расстоянии 1,3 метра и выше, не имели ограждений перилами высотой 1 метр от рабочего настила. Подобные нарушения выявлены также при возведении домов ООО «СЗ «Лугометрия 6». Аналогичные нарушения выявлены прокурором Ленинского района города Пензы в деятельности ООО «СЗ «Парус», ООО «СЗ «Ньютон», ООО «СЗ «Термодом», — сказано в сообщении.

В нем подчеркивается, что в целях устранения нарушений прокурорами приняты исчерпывающие меры реагирования, руководителям компаний-застройщиков внесены представления, акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены.