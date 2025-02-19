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Счетная палата Пензенской области в 2024 году выявила нарушения на более чем 700 млн. рублей

16:57 | 19.02.2025 | Экономика

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Пенза, 19 февраля 2025. PenzaNews. Счетная палата Пензенской области выявила нарушения на сумму 701,6 млн. рублей в ходе 26 контрольных мероприятий, проведенных в 2024 году. Соответствующая информация представлена в отчете о работе Счетной палаты региона в минувшем году, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

Счетная палата Пензенской области в 2024 году выявила нарушения на более чем 700 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из документа, речь идет о сумме нарушений без учета неэффективного использования государственных средств.

«В 2024 году было запланировано 26 контрольных мероприятий, которые проведены в полном объеме. [...] Планом работы Счетной палаты было предусмотрено проведение контрольных мероприятий по 16 направлениям, во исполнение которых проверено 37 учреждений. Всего контрольными мероприятиями в 2024 году охвачены 9 органов исполнительной власти Пензенской области, 12 государственных учреждений, 13 органов местного самоуправления со структурными подразделениями, два муниципальных унитарных предприятия и акционерное общество «Корпорация развития Пензенской области». Проверки, проведенные Счетной палатой в 2024 году, выявили нарушения на общую сумму 701,6 млн. рублей (без неэффективного использования государственных средств)», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что по итогам 2024 года «неэффективное (нерезультативное, неэкономное) использование бюджетных средств составило 123,6 млн. рублей».

«В правоохранительные органы за отчетный период были направлены материалы по 20 контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям для принятия соответствующих мер. В качестве мер прокурорского реагирования по результатам рассмотрения материалов проверок Счетной палаты органами прокуратуры в 2024 году возбуждено 8 дел об административных правонарушениях», — указано в отчете.

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