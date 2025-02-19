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В «Корпорации развития Пензенской области» в отсутствие прибыли выплачивались ежеквартальные премии

18:31 | 19.02.2025 | Экономика

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Пенза, 19 февраля 2025. PenzaNews. Ежеквартальные премии выплачивались в АО «Корпорация развития Пензенской области» в отсутствие прибыли в 2021-2023 годах. Об этом говорится в отчете о работе Счетной палаты региона в 2024 году, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

В «Корпорации развития Пензенской области» в отсутствие прибыли выплачивались ежеквартальные премии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В соответствии с планом работы Счетной палаты в 2024 году было завершено контрольное мероприятие, начатое в 2023 году, по вопросу оценки финансово-хозяйственной деятельности АО «Корпорация развития Пензенской области» за 2021-2023 годы, основным акционером которого являлась Пензенская область в лице министерства государственного имущества Пензенской области (98,4%). [...] Характеризуя финансово-экономическую деятельность акционерного общества, [...] следует иметь в виду, что целью деятельности общества является получение прибыли. В уставный капитал АО «КРПО» вложено 531 млн. 710,6 тыс. рублей бюджетных средств. По факту финансово-хозяйственная деятельность общества убыточная. Совокупные расходы превысили сумму полученного дохода. Убыток за 2021 год составил 41 млн. 384 тыс. рублей, за 2022 год — 45 млн. 995 тыс. рублей, за 2023 год — 59 млн. 991 тыс. рублей. Проверкой отмечено, что в отсутствие прибыли выплачивались ежеквартальные премии», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также «осуществлялась доплата работникам за интенсивность, сложность и напряженность, не предусмотренная положением об оплате труда работников».

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