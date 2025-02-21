В Пензенской области объем привлеченных банками средств граждан на начало 2025 года составил почти 283 млрд. рублей Экономика

Пенза, 21 февраля 2025. PenzaNews. Объем вкладов и других привлеченных банками средств физических лиц в Пензенской области на 1 января 2025 года достиг почти 283 млрд. рублей (без учета средств на счетах эскроу), рост за год составил 28%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

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«Граждане по-прежнему предпочитали хранить средства в рублях. На их долю на 1 января 2025 года приходилось 98% от всего объема вкладов жителей области, или 277 млрд. рублей», — отмечается в тексте.

Из него следует, что увеличение объема привлеченных банками средств граждан связано с тем, что условия по депозитам стали выгоднее: ставки по рублевым вкладам выросли вслед за повышением ключевой ставки.