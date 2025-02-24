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Годовая инфляция в Пензенской области в январе увеличилась до 10,59%

16:43 | 24.02.2025 | Экономика

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Пенза, 24 февраля 2025. PenzaNews. Годовая инфляция в Пензенской области в январе 2025 года увеличилась по сравнению с декабрем 2024 года на 0,86 п.п., до 10,59%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

Годовая инфляция в Пензенской области в январе увеличилась до 10,59%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Она по-прежнему была выше, чем в Приволжском федеральном округе (9,97%) и России в целом (9,92%)», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в основном ускорение инфляции в регионе связано с переносом в цены возросших издержек производителей и поставщиков ряда товаров, сокращением предложения некоторых продуктов и повышением тарифа на капитальный ремонт.

«Также повлиял эффект низкой сравнительной базы прошлого года», — отмечается в сообщении.

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