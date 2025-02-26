Росприроднадзор обязал «Евро Транс» выплатить около 10,3 млн. рублей ущерба за разлив нефтепродуктов в Пензенской области Экономика

Пенза, 26 февраля 2025. PenzaNews. Росприроднадзор обязал ООО «Евро Транс» выплатить около 10,3 млн. рублей ущерба за разлив нефтепродуктов, который произошел в результате ДТП в селе Радищево Кузнецкого района Пензенской области.

Фото: Rpn.gov.ru

«Транспортное средство, перевозившее нефть и нефтепродукты, попало в аварию, что привело к разливу нефтепродуктов на рельеф местности, а также попаданию в водный объект — реку Тютнярь. Общая площадь разлива [...] — 453 кв. метра. [...] Согласно информации, предоставленной УМВД России по Пензенской области, владельцем транспортного средства является ООО «Евро Транс», следовательно, ответственность за несоблюдение требований по охране почв от негативного воздействия ложится на данное предприятие», — говорится в сообщении, размещенном на сайте межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям в среду, 26 февраля.

В нем уточняется, что ущерб от загрязнения почвы — 10 млн. 289 тыс. 328 рублей 75 копеек — должен быть возмещен в добровольном порядке в 30-дневный срок.

«В противном случае ведомством будет предъявлен иск о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в арбитражный суд», — сказано в тексте.