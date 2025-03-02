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Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе 2025 года составил 101%

12:16 | 02.03.2025 | Экономика

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Пенза, 2 марта 2025. PenzaNews. Индекс промышленного производства по полному кругу организаций составил в Пензенской области в январе 2025 года 101% к аналогичному месяцу 2024-го. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Пензастата.

Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе 2025 года составил 101%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По основным видам деятельности в регионе зафиксированы следующие показатели: «Добыча полезных ископаемых» — 98,4%, «Обрабатывающие производства» — 102,1%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 79,4%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 97%.

В целом по России индекс промпроизводства в январе 2025 года по отношению к аналогичному месяцу 2024-го составил 102,2%.

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