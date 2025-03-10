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Минфин Пензенской области подвел итоги исполнения консолидированного бюджета региона по доходам за январь 2025 года

17:41 | 10.03.2025 | Экономика

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Пенза, 10 марта 2025. PenzaNews. Министерство финансов Пензенской области провело анализ исполнения консолидированного бюджета региона за январь 2025 года.

Минфин Пензенской области подвел итоги исполнения консолидированного бюджета региона по доходам за январь 2025 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За отчетный период в консолидированный бюджет Пензенской области поступило доходов в сумме 6 млрд. 268,8 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы составили 4 млрд. 76,3 млн. рублей (117,6% к плану), безвозмездные поступления — 2 млрд. 192,5 млн. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минфина региона.

В нем добавляется, что в бюджет Пензенской области поступило 5 млрд. 426,4 млн. рублей, из них поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме 3 млрд. 255,8 млн. рублей при запланированном объеме 2 млрд. 764,1 млн. рублей, план выполнен на 117,8%.

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