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Делегация Пензенской области во главе с Алмазом Хакимовым посетила Индию

09:35 | 23.03.2025 | Экономика

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Пенза, 23 марта 2025. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с заместителем председателя правительства региона Алмазом Хакимовым посетила с рабочим визитом столицу штата Махараштра в Индии — город Мумбаи.

Делегация Пензенской области во главе с Алмазом Хакимовым посетила Индию

Фото: Pnzreg.ru

В состав делегации вошли директор Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Анна Ланщикова, руководитель регионального центра поддержки экспорта Елена Попова и представители бизнеса.

В ходе визита были проведены В2В-переговоры и официальные встречи с представителями правительства штата Махараштра. Потенциальных партнеров познакомились с инвестиционным потенциалом Пензенской области.

По итогам переговоров достигнуты договоренности о первых поставках продукции пензенских компаний на индийские предприятия нефтяной и газовой отраслей.

Подписан меморандум о сотрудничестве между Фондом поддержки предпринимательства Пензенской области и World Trade Centre.

Кроме того, Алмаз Хакимов встретился с генеральным консулом Российской Федерации в Мумбаи Иваном Фетисовым, почетным представителем Торгово-промышленной палаты РФ в Мумбаи Владиславом Дмитриевым и руководителем отделения Сбербанка в Мумбаи Никитой Жвачкиным.

Основной темой обсуждения стали перспективы выхода пензенских предприятий на индийский рынок, вопросы экспорта и импорта продукции, а также особенности ведения бизнеса.

В результате достигнута договоренность о проведении в ближайшее время видеоконференции для пензенских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с индийскими партнерами, сообщает пресс-служба правительства региона.


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