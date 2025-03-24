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В Пензенской области в 2024 году выявлено восемь субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

13:37 | 24.03.2025 | Экономика

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Пенза, 24 марта 2025. PenzaNews. Банк России выявил в Пензенской области в 2024 году восемь субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

В Пензенской области в 2024 году выявлено восемь субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что шесть субъектов незаконно выдавали займы под видом ломбардов, два имели признаки финансовых пирамид.

«Начисление завышенных процентов, проблемы с выплатами займов — это то, чем может обернуться для человека обращение к нелегальному кредитору. Недобросовестные компании маскируются под ломбарды. Не выдают клиенту залоговый билет, в котором прописаны все условия займа. Вместо этого с человеком заключают договор хранения имущества. А это позволяет организации завышать проценты за ссуду и не нести ответственность за сохранность заложенного имущества», — пояснил управляющий региональным отделением Волго-Вятского ГУ Банка России Александр Хлобыстов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В сообщении отмечается также, что прежде чем обратиться в какую-либо финансовую организацию, необходимо убедиться в ее легальности, сделать это можно на сайте Банка России.


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