Делегация Пензенской области посетила ОАО «МАЗ» Экономика

Пенза, 2 апреля 2025. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко посетила ОАО «Минский автомобильный завод».

Фото: Pnzreg.ru

«Легендарный «Минский автомобильный завод» — гордость белорусской промышленности. Торговая марка «МАЗ» широко известна даже в дальнем зарубежье. Перечень продукции превышает 400 моделей, модификаций и комплектаций. Качество изделий «МАЗа» хорошо известно пензенцам. «Грабовский автомобильный завод» в рамках промышленной кооперации производит автоцистерны на базе шасси белорусского предприятия. Для пассажирских перевозок мы закупили 94 новых троллейбуса «Уфимского трамвайно-троллейбусного завода», изготовленных на базе машинокомплектов «МАЗа». Нам нужны и новые автобусы. Договорились о закупке 60 машин для Пензенской области. Белорусские автобусы — одни из самых лучших на сегодняшний день, которые производятся на территории постсоветского пространства», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 1 апреля.

«Также нам интересна линейка коммунальной техники. Думаю, что представители администрации города Пензы должны серьезно изучить этот вопрос, чтобы организовать качественную уборку областного центра», — добавил губернатор.

Как уточняет пресс-служба правительства Пензенской области, подписание договора о закупке 60 автобусов состоялось в рамках визита на завод.

Фото: Pnzreg.ru

От региона подпись под документом поставил председатель совета директоров группы компаний «Дилижанс» Олег Фомин.

Отмечается, что машины будут на газовом топливе.