В Минске в рамках дней Пензенской области в Белоруссии прошел экономический форум Экономика

Пенза, 3 апреля 2025. PenzaNews. Экономический форум, организованный в рамках дней Пензенской области в Белоруссии, прошел в Минске.

Фото: Pnzreg.ru

С приветственным словом к участникам форума на пленарном заседании обратились государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Участие в работе форума приняли более 65 пензенских предприятий, с белорусской стороны — порядка 100 компаний.

Во Дворце республики, где был организован форум, пензенцы презентовали достижения тяжелой и легкой промышленности региона, мебельного и биомедицинского кластеров, строительной отрасли, пищевой промышленности, а также электроники.

Фото: Pnzreg.ru

На ярмарке, работавшей на Ратушной площади Минска, можно было попробовать и приобрести пензенскую продукцию, в том числе колбасы, сыры, кондитерские изделия и напитки, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.