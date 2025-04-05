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В Могилеве в рамках дней Пензенской области в Белоруссии прошел экономический форум

09:46 | 05.04.2025 | Экономика

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Пенза, 5 апреля 2025. PenzaNews. Экономический форум, организованный в рамках дней Пензенской области в Белоруссии, прошел в Могилеве.

В Могилеве в рамках дней Пензенской области в Белоруссии прошел экономический форум

Фото: Pnzreg.ru

«В Беларуси провели еще один экономический форум — теперь в Могилеве. Здесь хорошо знают Пензенскую область и ее потенциал, потому что мы давно дружим, обмениваемся товарами и развиваем кооперационные связи. Настало время для новых шагов к обеспечению производственной независимости. Ознакомил председателя могилевского облисполкома Анатолия Михайловича Исаченко с представленными на стендах пензенской выставки образцами продукции наших предприятий», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 4 апреля.

По его словам, особый интерес вызвали хлебопекарное оборудование, медицинские изделия и продукты из индейки.

«Благодаря экономическим форумам, проведенным в Минске и Могилеве, ряд пензенских и белорусских компаний договорились о сотрудничестве и вышли на заключение соглашений. Окончательные итоги работы подведем после возвращения в Пензу», — сообщил глава региона.


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