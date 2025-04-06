Средняя номинальная зарплата в Пензенской области превысила 59,5 тыс. рублей Экономика

Пенза, 6 апреля 2025. PenzaNews. Средняя номинальная заработная плата в Пензенской области, начисленная за январь 2025 года, составила 59 тыс. 500,8 рубля, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Пензастата.

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Согласно представленным сведениям, наиболее высокий уровень зарплат за январь 2025 года наблюдался в организациях, осуществляющих деятельность в области информации и связи, — 86 тыс. 975,3 рубля (+18,6% к январю 2024 года), в компаниях с видами деятельности «Деятельность профессиональная, научная и техническая» — 73 тыс. 240,1 рубля (+15,6%), «Деятельность финансовая и страховая» — 71 тыс. 71,2 рубля (+14,4%), в обрабатывающих производствах — 68 тыс. 489,3 рубля (+20,8%), в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 64 тыс. 937,7 рубля (+14,9%).

По информации Пензастата, по итогам января 2025 года индекс реальной заработной платы в регионе к предыдущему месяцу составил 76,5%, к январю 2024-го — 106,7%.