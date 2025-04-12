«Ультрадекор» планирует направить 10 млрд. рублей на развитие филиала в Пензенской области Экономика

Пенза, 12 апреля 2025. PenzaNews. ООО «Ультрадекор» планирует вложить 10 млрд. рублей в создание новой линии по производству ламинированных древесно-стружечных плит (ЛДСП) и древесно-стружечных плит (ДСП) на базе филиала, расположенного в рабочем поселке Чаадаевка Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«В экономику нашего региона готов инвестировать известный в России и ближнем зарубежье производитель деревянных плит — компания «Ультрадекор». Планы по взаимодействию обсудили с руководителем предприятия Ардашером Ермамедовичем Курбаншо. В Чаадаевке расположен один из наиболее крупных заводов компании. На его развитие — создание новой линии ЛДСП и ДСП — запланировано направить 10 млрд. рублей», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 11 апреля.

Он добавил, что намечено создать не менее 100 рабочих мест.

«Напомню, что по выпуску корпусной мебели Пензенская область занимает первое место в ПФО, и немаловажно, что материалы для производства всегда в зоне доступности», — отметил Олег Мельниченко.