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Пензенский губернатор по итогам бизнес-завтрака с предпринимателями поручил проводить подобные встречи ежеквартально

09:12 | 22.04.2025 | Экономика

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Пенза, 22 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко по итогам бизнес-завтрака с предпринимателями поручил проводить подобные встречи ежеквартально.

Пензенский губернатор по итогам бизнес-завтрака с предпринимателями поручил проводить подобные встречи ежеквартально

Фото: T.me/omelnichenko

«Откликнулся на предложение нашего предпринимательского сообщества обсудить идеи развития региона в новом для Пензенской области формате бизнес-завтрака. Модератором беседы выступил генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой», руководитель комитета регионального парламента по промышленной политике Олег Александрович Кочетков. Главными темами разговора стали подготовка востребованных на предприятиях специалистов и комплексное развитие территорий, в том числе в районе Сурского водохранилища. Еще одна инициатива — создание в Пензе кинокластера для развития регионального кинопроизводства. По итогам общения дал ряд поручений. Одно из них — проводить подобные встречи ежеквартально», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 21 апреля.

«Будем детальнее рассматривать возможность совместной реализации интересных идей, значимых для Пензенской области», — добавил он.

Как уточняет пресс-служба регионального правительства, бизнес-завтрак состоялся в губернаторском доме Пензы, участие во встрече приняли руководители 10 предприятий различных форм собственности.


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