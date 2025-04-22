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«Пензенский тепличный комбинат» будет передан в государственную собственность

17:12 | 22.04.2025 | Экономика

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Пенза, 22 апреля 2025. PenzaNews. «Пензенский тепличный комбинат», который занимается выращиванием овощей, будет передан в государственную собственность. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Пензенский тепличный комбинат» будет передан в государственную собственность. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Грамотное управление имуществом региона помогает решать многие социально важные задачи. [...] Достойным примером является «Пензенский тепличный комбинат», который мы спасли от разорения. Еще три года назад предприятие находилось в предбанкротном состоянии, а сегодня встало на ноги. Долги погашены, модернизируется производство, средняя зарплата сотрудников за прошлый год выросла на треть, как и объемы поставок продукции комбината на потребительский рынок. Поручил передать «Пензенский тепличный комбинат» в государственную собственность, чтобы никакие предприимчивые личности не могли повлиять на успех нашего дела», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале после заседания регионального правительства, одной из тем которого стали итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия Пензенской области более 50%.

«До 15 мая процесс завершим», — добавил губернатор.


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