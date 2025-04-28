20:08:12 Понедельник, 28 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко в составе российской делегации принял участие во встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым

17:55 | 28.04.2025 | Экономика

Печать

Пенза, 28 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в составе российской делегации принял участие во встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, которая состоялась после посещения узбекистанским лидером международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия», стартовавшей в Ташкенте в понедельник, 28 апреля.

Олег Мельниченко в составе российской делегации принял участие во встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым

Фото: President.uz

«Продолжаем работу в Ташкенте. На встрече с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Миромоновичем Мирзиеевым обсудили новые направления сотрудничества. Мы предлагаем взаимодействие в сфере медицинских технологий и автомедтехники, глубокую кооперацию, организацию в Узбекистане производства кондитерских изделий, коммунальной техники, авиазаправщиков. Рассматриваем возможность открытия в Пензенской области торгового дома Республики Узбекистан. Шавкат Миромонович положительно оценил наши инициативы», — сообщил Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Фото: President.uz

Он отметил, что Пензенская область в числе 17 регионов России представила свою продукцию на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия».

«Президент Узбекистана осмотрел ее вместе с первым заместителем председателя правительства России Денисом Валентиновичем Мантуровым и заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Абдухакимовичем Ходжаевым. Свои производства на региональном стенде презентовали пять пензенских компаний: «Спецхиммаш», «Пензкомпрессормаш», «ПТПА-Партнер», «Промгазтехнологии», «Импульс-Атом», — написал Олег Мельниченко.

Фото: President.uz

V международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия» начала работу в Ташкенте 28 апреля.

Форум проходит в выставочном комплексе Central Asian Expo Uzbekistan. Общая площадь экспозиции превышает 18 тыс. кв. метров.

В мероприятии принимают участие более 10 тыс. человек из России, государств Центральной Азии, КНР, Индии и других стран.

На выставке представлены технологические решения, современное оборудование и готовая промышленная продукция ведущих предприятий машиностроительной, электротехнической, металлургической, химической промышленности, транспортного сектора, строительной индустрии, сферы IT и других отраслей.


Читайте также
В Пензе сотрудники Росгвардии помогли дезориентированному пенсионеру вернуться домой Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода на улице Рахманинова в Пензе
Житель Пензенского района по совету «сотрудника банка» оформил кредит и перевел на чужой счет более 600 тыс. рублей В Шемышейском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы в период нереста
Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику портала госуслуг» и лишилась более 1,2 млн. рублей Депутат Елена Падалкина лишена права выступлений на восьми заседаниях пензенской гордумы
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама