Олег Мельниченко в составе российской делегации принял участие во встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым Экономика

Пенза, 28 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в составе российской делегации принял участие во встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, которая состоялась после посещения узбекистанским лидером международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия», стартовавшей в Ташкенте в понедельник, 28 апреля.

Фото: President.uz

«Продолжаем работу в Ташкенте. На встрече с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Миромоновичем Мирзиеевым обсудили новые направления сотрудничества. Мы предлагаем взаимодействие в сфере медицинских технологий и автомедтехники, глубокую кооперацию, организацию в Узбекистане производства кондитерских изделий, коммунальной техники, авиазаправщиков. Рассматриваем возможность открытия в Пензенской области торгового дома Республики Узбекистан. Шавкат Миромонович положительно оценил наши инициативы», — сообщил Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Фото: President.uz

Он отметил, что Пензенская область в числе 17 регионов России представила свою продукцию на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия».

«Президент Узбекистана осмотрел ее вместе с первым заместителем председателя правительства России Денисом Валентиновичем Мантуровым и заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Абдухакимовичем Ходжаевым. Свои производства на региональном стенде презентовали пять пензенских компаний: «Спецхиммаш», «Пензкомпрессормаш», «ПТПА-Партнер», «Промгазтехнологии», «Импульс-Атом», — написал Олег Мельниченко.

Фото: President.uz

V международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия» начала работу в Ташкенте 28 апреля.

Форум проходит в выставочном комплексе Central Asian Expo Uzbekistan. Общая площадь экспозиции превышает 18 тыс. кв. метров.

В мероприятии принимают участие более 10 тыс. человек из России, государств Центральной Азии, КНР, Индии и других стран.

На выставке представлены технологические решения, современное оборудование и готовая промышленная продукция ведущих предприятий машиностроительной, электротехнической, металлургической, химической промышленности, транспортного сектора, строительной индустрии, сферы IT и других отраслей.