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Годовая инфляция в Пензенской области в марте составила 10,92%

15:18 | 29.04.2025 | Экономика

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Пенза, 29 апреля 2025. PenzaNews. Годовая инфляция в Пензенской области в марте 2025 года увеличилась по сравнению с февралем на 0,36 п.п., до 10,92%. Это следует из сообщения пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

Годовая инфляция в Пензенской области в марте составила 10,92%

Источник: отделение Банка России по Пензенской области

«Цены в Пензенской области в марте 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,59% к февралю. Годовая инфляция повысилась и составила 10,92%. Это выше, чем в целом по стране (10,34%)», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что значительнее всего в марте подорожали услуги, за год они также повысились в стоимости больше, чем потребительская корзина в целом.

«Продовольствие и непродовольственные товары за месяц тоже выросли в цене. При этом в целом за год продовольствие подорожало значительнее всего, а непродовольственные товары выросли в цене меньше, чем все товары и услуги», — говорится в сообщении.

«С исключением сезонности [...] текущий рост цен в регионе оставался повышенным. Главная причина — высокий спрос, который опережает возможности производства. В этих условиях производители и поставщики продолжают переносить в цены возросшие затраты на комплектующие, зарплаты, логистику», — добавляется в тексте.


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