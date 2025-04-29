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Пензенская область планирует наладить поставки мебели, безалкогольных напитков и продукции из мяса индейки в Афганистан

17:34 | 29.04.2025 | Экономика

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Пенза, 29 апреля 2025. PenzaNews. Власти Пензенской области заинтересованы в поставках мебели, безалкогольных напитков и продукции из мяса индейки в Афганистан через международный торговый центр «Термез». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко по итогам рабочей встречи с заместителем генерального директора свободной торговой зоны «Айритом» Санжаром Содиковым на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

Пензенская область планирует наладить поставки мебели, безалкогольных напитков и продукции из мяса индейки в Афганистан

Фото: Pnzreg.ru

«Работаем над тем, чтобы расширить географию экспорта пензенских товаров. Намерены наладить поставки продукции в Афганистан через международный торговый центр «Термез», который действует на границе Афганистана и Узбекистана как зона свободной торговли. [...] Мы предлагаем организовать экспорт мебели, безалкогольных напитков и продукции из мяса индейки», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале во вторник, 29 апреля.

По словам главы региона, в ближайшее время делегация Пензенской области посетит город Термез, чтобы детально ознакомиться с условиями работы одноименного международного торгового центра.


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