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Олег Мельниченко и Хайрулло Бозаров обсудили перспективы сотрудничества Пензенской и Ферганской областей

18:00 | 29.04.2025 | Экономика

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Пенза, 29 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и хоким Ферганской области Узбекистана Хайрулло Бозаров обсудили перспективы сотрудничества двух регионов в ходе встречи, состоявшейся на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая проходит в Ташкенте.

Олег Мельниченко и Хайрулло Бозаров обсудили перспективы сотрудничества Пензенской и Ферганской областей

Фото: Pnzreg.ru

«Есть поручения глав наших государств о налаживании сотрудничества, будем исполнять», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Пензенская область — это промышленно и аграрно развитый регион. Мы представляем на выставке наш экспортный потенциал. У нас работают машиностроительные предприятия, производятся системы безопасности, развиты кондитерский и мебельные кластеры. [...] Но в сферу наших интересов входит не только экспорт, но и импорт. Фергана — это место, где растет много фруктов, сухофрукты производят, их охотно возьмут наши торговые сети. Наши представители могут съездить в ваш регион, посмотреть возможные варианты взаимодействия, проработать все вопросы», — цитирует губернатора пресс-служба правительства Пензенской области.

Руководители регионов обсудили возможность строительства в Пензенской области логистического хаба, у Ферганской области уже есть такой опыт в одном из субъектов РФ.

«Очень рад нашему общению», — отметил Хайрулло Бозаров.

«Совет губернаторов РФ и Узбекистана сделал возможным общение глав регионов без лишней бюрократии, так намного легче выстраивать взаимодействие. Теперь дело — за конкретным результатом», — добавил он.


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