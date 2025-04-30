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Олег Мельниченко посетил представительство Пензенской области в Узбекистане

10:37 | 30.04.2025 | Экономика

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Пенза, 30 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко, который возглавляет делегацию Пензенской области в Ташкенте, где проходит международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия», посетил представительство региона в Узбекистане.

Олег Мельниченко посетил представительство Пензенской области в Узбекистане

Фото: T.me/omelnichenko

«Наладить взаимовыгодные связи экспортерам Пензенской области и Узбекистана помогает представительство нашего региона в республике, открытое в Ташкенте. [...] Это территория, где в постоянном режиме представлен потенциал Пензенской области. На стенде можно ознакомиться с деятельностью 40 пензенских предприятий, заинтересованных в расширении экспортных поставок. Предпринимателям здесь дадут консультации по установлению и развитию сотрудничества, возможность провести деловые переговоры», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 29 апреля.

«В ближайшие пять лет с помощью представительства планируем увеличить долю экспорта в Республику Узбекистан в общем объеме экспорта Пензенской области почти вдвое», — добавил он.


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