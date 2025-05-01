Подписано соглашение о сотрудничестве между Пензенской и Самаркандской областями Экономика

Пенза, 1 мая 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и хоким Самаркандской области Узбекистана Адиз Бобоев подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Фото: Pnzreg.ru

«С хокимом Адизом Музафаровичем Бобоевым подписали соглашение о сотрудничестве Пензенской и Самаркандской областей. Это четвертый регион Узбекистана, с которым мы официально закрепили намерения налаживать всесторонние деловые отношения. Мы нацелены развивать торговлю, реализовывать инвестпроекты, а самое важное — создавать совместные производства», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 30 апреля.

По словам главы региона, у Самарканда есть интерес к компаниям «ЦеСИС», «Моторные технологии», «Ленкомтех», «SV-мебель», для сотрудничества рассматриваются также «МедИнж», «Дамате», кондитерская фабрика «Северянин», детский технопарк «Кванториум НЭЛ».

«Спросом у наших соотечественников пользуются фрукты и сухофрукты из Самарканда. Есть вариант наладить поставки в пензенские торговые сети. Я акцентировал внимание на удобном географическом положении Пензенского региона и развитой транспортной сети, что позволяет выстраивать логистические цепочки», — отметил губернатор.

«Также будем сотрудничать в сфере образования, молодежной политики, спорта, культуры, туризма», — добавил Олег Мельниченко.