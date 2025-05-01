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Олег Мельниченко посетил Самаркандский металлургический завод

10:12 | 01.05.2025 | Экономика

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Пенза, 1 мая 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Самаркандский металлургический завод.

Олег Мельниченко посетил Самаркандский металлургический завод

Фото: T.me/omelnichenko

«Вместе с нашей делегацией промышленников посетил Самаркандский металлургический завод. Это крупнейший в Узбекистане производитель высококачественных стальных изделий и один из основных поставщиков в СНГ. Здесь изготавливают металлические трубы, строительные профили, арматуру, оцинкованные и полимерно-покрытые листы. В этом году запустили производственную линию по переработке металла методом холодной прокатки», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 30 апреля.

По его словам, было интересно оценить опыт организации производства, узнать о моделях станков, об источниках сырья, а также о мерах поддержки со стороны государства.

«Лучшие практики нужны нам для применения на наших предприятиях», — отметил губернатор.


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