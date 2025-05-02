Пензенская делегация посетила производственные площадки компаний «Бухара Агрокластер» и «Bukhara Next Generation» Экономика

Пенза, 2 мая 2025. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко посетила производственные площадки компаний «Бухара Агрокластер» и «Bukhara Next Generation».

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщил генеральный директор «Бухара Агрокластер» Азамат Султонов, на предприятиях холдинга трудятся около 10 тыс. человек. «Бухара Агрокластер» объединяет 38 организаций, которые обеспечивают полную производственную цепочку — от выращивания семян хлопчатника до переработки хлопка и производства готовых изделий.

Также компания занимается содержанием молочного стада, развитием маслозаводов и обслуживанием сельхозтехники. Посевные площади занимают более 225 тыс. га, из них более 40 тыс. га отведено под хлопчатник, свыше 22 тыс. га — под пшеницу.

Фото: Pnzreg.ru

Пензенская делегация осмотрела лабораторию, где проводится более 60 тыс. анализов в год для оценки плодородия почвы.

Предприятие «Bukhara Next Generation» выпускает электрообогреватели, кухонные плиты и вытяжки. Входит в группу компаний «Artel Electronics», имеющую производственные площадки в нескольких регионах Узбекистана, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

Олег Мельниченко отметил, что знакомство с площадками было полезным для пензенской делегации, поскольку дает возможность составить представление о производственном потенциале Бухарской области.