Пензенская делегация посетила производственные площадки компаний «Бухара Агрокластер» и «Bukhara Next Generation»
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Пенза, 2 мая 2025. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко посетила производственные площадки компаний «Бухара Агрокластер» и «Bukhara Next Generation».
Фото: Pnzreg.ru
Как сообщил генеральный директор «Бухара Агрокластер» Азамат Султонов, на предприятиях холдинга трудятся около 10 тыс. человек. «Бухара Агрокластер» объединяет 38 организаций, которые обеспечивают полную производственную цепочку — от выращивания семян хлопчатника до переработки хлопка и производства готовых изделий.
Также компания занимается содержанием молочного стада, развитием маслозаводов и обслуживанием сельхозтехники. Посевные площади занимают более 225 тыс. га, из них более 40 тыс. га отведено под хлопчатник, свыше 22 тыс. га — под пшеницу.
Фото: Pnzreg.ru
Пензенская делегация осмотрела лабораторию, где проводится более 60 тыс. анализов в год для оценки плодородия почвы.
Предприятие «Bukhara Next Generation» выпускает электрообогреватели, кухонные плиты и вытяжки. Входит в группу компаний «Artel Electronics», имеющую производственные площадки в нескольких регионах Узбекистана, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
Фото: Pnzreg.ru
Олег Мельниченко отметил, что знакомство с площадками было полезным для пензенской делегации, поскольку дает возможность составить представление о производственном потенциале Бухарской области.