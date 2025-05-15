Марат Хуснуллин осмотрел стенд Пензенской области на международном экономическом форуме в Казани Экономика

Казань, 15 мая 2025. PenzaNews. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Пензенской области на международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» в Казани.

Фото: T.me/omelnichenko

Свою продукцию на стенде региона представили группы компаний «Дамате» и «Снабцентр», предприятие «Восток-Агро» и фабрика «SV-мебель».

В ходе двусторонней встречи Олег Мельниченко доложил Марату Хуснуллину об основных результатах социально-экономического развития региона.

«Валовой региональный продукт Пензенской области в минувшем году составил порядка 732 млрд. рублей, причем значительный рост идет за счет промышленного сектора. Марат Шакирзянович отметил, что проведенная работа дает хороший импульс для выполнения нашей общей цели — повышения качества жизни людей», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале по итогам встречи.

Губернатор добавил, что поблагодарил вице-премьера за поддержку.

«Будем работать дальше», — подчеркнул он.

XVI международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» проходит в Казани с 13 по 18 мая.

Целью мероприятия является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.

Главная тема форума в 2025 году — «Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества».