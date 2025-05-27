03:19:21 Среда, 28 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко сообщил о планах по реализации инфраструктурных проектов в Пензенской области

17:59 | 27.05.2025 | Экономика

Печать

Пенза, 27 мая 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о планах по реализации инфраструктурных проектов на территории региона.

Олег Мельниченко сообщил о планах по реализации инфраструктурных проектов в Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«Нам предстоит серьезная работа, этапы и направления которой мы обсудили на заседании правительства Пензенской области. Решением президента региону списаны 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Общий объем высвободившихся средств составляет более 10 млрд. рублей. В течение ближайших 5 лет они будут направляться на инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ (включая замену лифтов в жилых домах), обновление общественного транспорта, развитие опорных населенных пунктов», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 27 мая.

В частности, по словам Олега Мельниченко, более 300 млн. рублей планируется направить на развитие Кузнецка.

«Одно из основных направлений работы — приведение в порядок улично-дорожной сети. В этом году за счет средств дорожного фонда Пензенской области уже ремонтируем улицу Ленина, включая центральную площадь, практически завершили улицу Белинского, обустраиваем пешеходные зоны. За счет высвободившихся средств также приведем в порядок улицы Кирова, Чкалова, Правды, Октябрьскую и Стекловскую, реконструируем мост через реку Труев, отремонтируем Аэродромный проезд, начав обустраивать дороги в микрорайоне перспективного развития. Всего планируется обновить более 10 км дорог с пешеходными зонами, знаками, остановочными павильонами», — пояснил он.

Губернатор добавил, что перечень объектов, по которым предстоит работать, был сформирован по итогам его поездок по районам области в 2024 году.

«Главная цель — повышение качества жизни в наших городах и селах», — подчеркнул Олег Мельниченко.


Читайте также
Под Пензой легковушка съехала с дороги в кювет, пострадала пожилая женщина В Кузнецком районе мужчина пострадал при опрокидывании легковушки
Пензенец стал жертвой мошенничества в надежде получить дополнительный доход Житель Сердобского района ударил знакомого деревянной битой, возбуждено уголовное дело
Житель Заречного поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился 540 тыс. рублей В Шемышейском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы в период нереста
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама