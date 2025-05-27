Олег Мельниченко сообщил о планах по реализации инфраструктурных проектов в Пензенской области Экономика

Пенза, 27 мая 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о планах по реализации инфраструктурных проектов на территории региона.

Фото: Pnzreg.ru

«Нам предстоит серьезная работа, этапы и направления которой мы обсудили на заседании правительства Пензенской области. Решением президента региону списаны 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Общий объем высвободившихся средств составляет более 10 млрд. рублей. В течение ближайших 5 лет они будут направляться на инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ (включая замену лифтов в жилых домах), обновление общественного транспорта, развитие опорных населенных пунктов», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 27 мая.

В частности, по словам Олега Мельниченко, более 300 млн. рублей планируется направить на развитие Кузнецка.

«Одно из основных направлений работы — приведение в порядок улично-дорожной сети. В этом году за счет средств дорожного фонда Пензенской области уже ремонтируем улицу Ленина, включая центральную площадь, практически завершили улицу Белинского, обустраиваем пешеходные зоны. За счет высвободившихся средств также приведем в порядок улицы Кирова, Чкалова, Правды, Октябрьскую и Стекловскую, реконструируем мост через реку Труев, отремонтируем Аэродромный проезд, начав обустраивать дороги в микрорайоне перспективного развития. Всего планируется обновить более 10 км дорог с пешеходными зонами, знаками, остановочными павильонами», — пояснил он.

Губернатор добавил, что перечень объектов, по которым предстоит работать, был сформирован по итогам его поездок по районам области в 2024 году.

«Главная цель — повышение качества жизни в наших городах и селах», — подчеркнул Олег Мельниченко.