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«Импульс-Атом» разработает систему автоматического замера параметров токоприемников моторвагонного подвижного состава

11:41 | 28.05.2025 | Экономика

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Заречный, 28 мая 2025. PenzaNews. Компания «Импульс-Атом», которая является резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» в Пензенской области, в рамках заключенного с ОАО «РЖД» соглашения приступила к разработке и производству программно-аппаратного комплекса для автоматического замера параметров токоприемников моторвагонного подвижного состава. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства экономического развития и промышленности региона.

«Импульс-Атом» разработает систему автоматического замера параметров токоприемников моторвагонного подвижного состава. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Комплекс предназначен для проецирования контролируемых параметров непосредственно на лобовое стекло подвижного состава. Это позволит машинисту в режиме реального времени отслеживать состояние токоприемников, не отвлекаясь от управления поездом», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что проекция данных на лобовое стекло призвана существенно упростить процесс контроля важных параметров.

«Такая инновация повысит безопасность и эффективность эксплуатации железнодорожного транспорта», — отмечается в сообщении.


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